​Карпин и Галактионов посетили матч «Динамо» - «Енисей»

В понедельник на сборе в Турции встречались «Динамо» и «Енисей». На игре присутствовали главные тренеры национальной и молодёжной сборных России – соответственно Валерий Карпин и Михаил Галактионов. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Валерий Карпин присутствовал вместе со своим ассистентом Николаем Писаревым. Также за игрой воочию наблюдал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Енисей» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Денис Макаров и Фёдор Смолов.

Национальная сборная России ближайший матч проведёт 24 ноября против Польши.