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Сабитов: «Непонятно, зачем ЦСКА вдруг понадобилось срочно избавиться от Чалова» эксклюзив

31 Января 2022 • 18:58 Комментировать

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о скорой полугодичной аренде швейцарским «Базелем» нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

- Это непонятная история. Если Чалов переходит в «Базель» в полугодичную аренду без права выкупа, когда контракт с ЦСКА у него действует ещё два с половиной года, то возникает ряд вопросов. Зачем вдруг «армейцам» понадобилось срочно избавляться от достаточно хорошего игрока в последний день трансферного окна? В чём острая необходимость? «Базель» – это же не дочерний клуб ЦСКА, который пошёл на дно и который нужно выручать прямо сейчас.

Здесь напрашиваются причины, связанные с какой-то конфликтной ситуацией. Возможно, руководство «армейцев» решило не накалять обстановку и отправить человека на заграничную стажировку, чтобы всё устаканилось. Что касается самого Чалова, то он выступает нестабильно. Для него плюсом аренды в «Базель» может стать то, что там он полностью сконцентрируется на футболе, в отличие от Москвы, где много соблазнов.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Равиль Сабитов Фёдор Чалов
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