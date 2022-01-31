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Биджиев: «Базель» – хорошая площадка для Чалова, чтобы заявить о себе в Европе» эксклюзив

31 Января 2022 • 18:55 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил высоковероятную аренду нападающего «армейцев» Фёдора Чалова швейцарским «Базелем».

- Чалов начинал в России очень хорошо, становился лучшим бомбардиром чемпионата, но потом он стал забивать меньше, и в последнее время он не получает в ЦСКА достаточно игрового времени. Швейцарский чемпионат далеко не самый слабый. В «Базеле» Чалов окунётся в другую атмосферу и в другой тренировочный процесс, что будет полезно для него и для сборной России, кандидатом в которую он является.

То, что это аренда без права выкупа, играет на руку ЦСКА. Если Чалов будет обеспечен в Швейцарии игровой практикой, то вернётся оттуда более опытным футболистом. «Базель» – известная команда, там в своё время начал свой европейский путь Мохамед Салах. За швейцарскими клубами скауты следят пристальнее, чем за российскими, так что «Базель» будет для Чалова хорошей площадкой, чтобы заявить о себе в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Хасанби Биджиев Фёдор Чалов
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