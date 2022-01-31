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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» обыграло «Енисей» в Турции, Смолов забил пяткой

31 Января 2022 • 18:53 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Енисей
окончен

В понедельник на турецкой земле лицом к лицу в товарищеском матче сошлись российские «Динамо» и «Енисей». Команда Сандро Шварца победила со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

В первой половине игры точным ударом отметился Денис Макаров. Во втором же тайме отличился Фёдор Смолов, который отправил мяч в сетку пяткой.

Первый официальный матч в 2022 календарном году «Динамо» проведёт против «Химок» 26 февраля. На текущий момент в Премьер-лиге России москвичи занимают второе место, отставая от «Зенита» на два очка.

Протокол игры  
Динамо Москва 2:0Енисей
(1:0) Макаров Денис31'   
(2:0) Смолов Фёдор68'   
Шунин АнтонСкопинцев ДмитрийОрдец ИванСазонов СабаПаршивлюк СергейФомин ДаниилКутицкий АлександрГалкин ВладиславМазурин АндрейМакаров ДенисТюкавин Константин
Запасные: Будачев ИванШиманьски СебастианСмолов ФёдорЛашальт ДиегоВарела ГильермоСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисМоро НиколаЖуковский КириллГладышев ЯрославКупцов Илья
Опарин МихаилРукас АндрюсКичин ВалерийРукас ТомасБевеев МингиянЗотов АлександрЕрёменко НикитаЛанин ОлегГыстаров ФархадПлетнёв ДмитрийСаная Анзор
Запасные: Пальцев ВалентинГанус ВалерийМасловский АлександрСахаров ТимурРебров ДмитрийЛапшов ИванСамойлов ДенисКанаплин АлександрФеррейра ХерманПесиков ЕвгенийИванов ЕгорОкладников Андрей
31 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Енисей
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