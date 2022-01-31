​«Динамо» обыграло «Енисей» в Турции, Смолов забил пяткой

В понедельник на турецкой земле лицом к лицу в товарищеском матче сошлись российские «Динамо» и «Енисей». Команда Сандро Шварца победила со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.
В первой половине игры точным ударом отметился Денис Макаров. Во втором же тайме отличился Фёдор Смолов, который отправил мяч в сетку пяткой.
Первый официальный матч в 2022 календарном году «Динамо» проведёт против «Химок» 26 февраля. На текущий момент в Премьер-лиге России москвичи занимают второе место, отставая от «Зенита» на два очка.
Протокол игры
|(1:0) Макаров Денис31'
|(2:0) Смолов Фёдор68'
Шунин Антон•Скопинцев Дмитрий•Ордец Иван•Сазонов Саба•Паршивлюк Сергей•Фомин Даниил•Кутицкий Александр•Галкин Владислав•Мазурин Андрей•Макаров Денис•Тюкавин Константин
Опарин Михаил•Рукас Андрюс•Кичин Валерий•Рукас Томас•Бевеев Мингиян•Зотов Александр•Ерёменко Никита•Ланин Олег•Гыстаров Фархад•Плетнёв Дмитрий•Саная Анзор
31 января.
Бан пользователя