​«Динамо» обыграло «Енисей» в Турции, Смолов забил пяткой

В понедельник на турецкой земле лицом к лицу в товарищеском матче сошлись российские «Динамо» и «Енисей». Команда Сандро Шварца победила со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

В первой половине игры точным ударом отметился Денис Макаров. Во втором же тайме отличился Фёдор Смолов, который отправил мяч в сетку пяткой.

Первый официальный матч в 2022 календарном году «Динамо» проведёт против «Химок» 26 февраля. На текущий момент в Премьер-лиге России москвичи занимают второе место, отставая от «Зенита» на два очка.