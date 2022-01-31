​Смолов забил гол пяткой в матче «Динамо»

В понедельник «Динамо» играет против «Енисея» на учебно-тренировочном сборе в Турции. На экваторе второго тайма преимущество московской команды в счёте упрочил нападающий Фёдор Смолов. Гол получился эффектным – Смолов замкнул прострельный пас пяткой.

Этой первый гол Фёдора Смолов за «Динамо» с игры после возвращения. Ранее нападающий забивал только с одиннадцатиметровой отметки.

Следить за матчем между «Динамо» и «Енисеем» можно в текстовой трансляции.

Напомним, что несколько недель назад Фёдор Смолов перебрался в «Динамо» из «Локомотива». Именно в стане «бело-голубых» в своё время форвард начинал большую карьеру.