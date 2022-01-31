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​«Зенит» подшутил над женой Федуна видео

31 Января 2022 • 18:18 Комментировать

В воскресенье «Зенит» объявил о подписании бразильского форварда Юри Алберто. На следующий день «сине-бело-голубые» опубликовали в «Твиттере» видео с отрывком из интервью футболиста. В этом фрагменте у Алберто спрашивают, кто он по гороскопу.

«Задали Юри действительно важный вопрос», - так подписала видео пресс-служба «Зенита». 

 

Судя по всему, таким образом «Зенит» подшутил над супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. Когда в прошлом году она «воевала» в «Телеграме» с экс-спортивным директором «красно-белых» Дмитрием Поповым, то последний публиковал скриншоты с перепиской. Исходя из этих скриншотов, Салихова подбирала игроков в «Спартак» в том числе и по знаку зодиака. После публикации переписки Зарема говорила, что писала об этом не всерьёз.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зарема Салихова Юри Алберто
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