В воскресенье «Зенит» объявил о подписании бразильского форварда Юри Алберто. На следующий день «сине-бело-голубые» опубликовали в «Твиттере» видео с отрывком из интервью футболиста. В этом фрагменте у Алберто спрашивают, кто он по гороскопу.

«Задали Юри действительно важный вопрос», - так подписала видео пресс-служба «Зенита».

Задали Юри действительно важный вопрос pic.twitter.com/jfbiYp75oV — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 31, 2022

Судя по всему, таким образом «Зенит» подшутил над супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. Когда в прошлом году она «воевала» в «Телеграме» с экс-спортивным директором «красно-белых» Дмитрием Поповым, то последний публиковал скриншоты с перепиской. Исходя из этих скриншотов, Салихова подбирала игроков в «Спартак» в том числе и по знаку зодиака. После публикации переписки Зарема говорила, что писала об этом не всерьёз.