В ближайшее время состав «Спартака» пополнит игрок сборной Люксембурга Кристофер Мартинш Перейра. В воскресенье «красно-белые» анонсировали подписание 24-летнего полузащитника посредством картинки в шапке на своей страничке в «Твиттере». Там же москвичи сделали новый анонс, разместив популярный в среде фанатов клуба вопрос: «Где опорник?». На фоне этого вопроса видно номер 17. Вероятно, именно его Перейра возьмёт в «Спартаке».

Отметим, что Кристофер Мартинш Перейра с лета 2019 года защищает цвета швейцарского клуба «Янг Бойз».

В настоящий момент «Спартак» готовится к возобновлению сезона на сборах в ОАЭ.