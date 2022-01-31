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​«Спартак» изменил анонс трансфера хавбека из Люксембурга фото

31 Января 2022 • 18:01 Комментировать

В ближайшее время состав «Спартака» пополнит игрок сборной Люксембурга Кристофер Мартинш Перейра. В воскресенье «красно-белые» анонсировали подписание 24-летнего полузащитника посредством картинки в шапке на своей страничке в «Твиттере». Там же москвичи сделали новый анонс, разместив популярный в среде фанатов клуба вопрос: «Где опорник?». На фоне этого вопроса видно номер 17. Вероятно, именно его Перейра возьмёт в «Спартаке».

Отметим, что Кристофер Мартинш Перейра с лета 2019 года защищает цвета швейцарского клуба «Янг Бойз».

В настоящий момент «Спартак» готовится к возобновлению сезона на сборах в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Перейра Кристофер Мартинш
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