Интерес к форварду ЦСКА Фёдору Чалову со стороны швейцарского «Базеля» вышел на уровень официальных лиц.

Президент клуба Давид Деген заявил о том, что переговоры с ЦСКА находятся в продвинутой стадии и если так пойдёт и далее, то мы сможем увидеть Чалова в красно-синей футболке уже швейцарского клуба. Функционер давал комментарий для ресурса Sport24.

Журналист Нобель Арустамян ранее сообщал, что если россиянин окажется в «Базеле», то это будет «сухая» аренда до конца сезона без опции выкупа.

23-летний нападающий провёл в текущем сезоне 18 матчей за ЦСКА, где 3 раза забил и дважды помог сделать это своим товарищам.