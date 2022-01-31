Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Базеле» подтвердили вероятность перехода Чалова слухи

31 Января 2022 • 17:48 Комментировать

Интерес к  форварду ЦСКА Фёдору Чалову со стороны швейцарского «Базеля» вышел на уровень официальных лиц.

Президент клуба Давид Деген заявил о том, что переговоры с ЦСКА находятся в продвинутой стадии и если так пойдёт и далее, то мы сможем увидеть Чалова в красно-синей футболке уже швейцарского клуба. Функционер давал комментарий для ресурса Sport24.

Журналист Нобель Арустамян ранее сообщал, что если россиянин окажется в «Базеле», то это будет «сухая» аренда до конца сезона без опции выкупа.

23-летний нападающий провёл в текущем сезоне 18 матчей за ЦСКА, где 3 раза забил и дважды помог сделать это своим товарищам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва РПЛ Фёдор Чалов трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» обыграло «Енисей» в Турции, Смолов забил пяткой
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Тренеру он не подошёл»: В «Сочи» рассказали об уходе юного россиянина в «Сарагосу»
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Смолов забил гол пяткой в матче «Динамо»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» подшутил над женой Федуна видео
18:01 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» изменил анонс трансфера хавбека из Люксембурга фото
17:48 · Россия. Премьер-лига
В «Базеле» подтвердили вероятность перехода Чалова слухи
17:13 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» показал расписание матчей на португальском сборе
16:12 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Антверпена» переходит в «Химки»
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Камано из «Локомотива» в «Труа» мог сорваться не из-за провала медосмотра – названа новая причина слухи
16:00 · Россия. Премьер-лига
Деспотович считает, что Казань – негативный город 1
15:50 · Россия. Премьер-лига
МФК «Спартак» выпустил заявление против Fan ID
15:31 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» подаст несколько исков к Газизову, требования превышают 100 млн рублей 1
15:05 · Россия. Премьер-лига
Ларссон поделился впечатлениями о русских
14:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» рассматривает аренду защитника «Кайрата»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Ларссон сравнил Ваноли с Тедеско и Виторией
Все новости
Рекомендуем