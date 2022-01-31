​«Зенит» показал расписание матчей на португальском сборе

«Зенит» на своём клубном сайте разместил новость с расписанием матчей на португальский сбор. Команда Сергея Семака проведёт четыре матча: один товарищеский и три в рамках Atlantic Cup. Соперниками «сине-бело-голубых» на турнире станут «Мидтьюлланн» (матч пройдёт 3 февраля), «Копенгаген» (10 февраля) и «Брондбю» (11 февраля). Что касается товарищеского матча, то его питерцы проведут 7 февраля. Имя соперника пока неизвестно.

Отмечается, что игра Atlantic Cup между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт в закрытом режиме. Таким образом, этот матч болельщики увидеть не смогут.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в Лиге Европы.