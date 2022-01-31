Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Эмиля Бохинена на правах аренды из стана «армейцев» в «Салернитану».

«Это чисто европейская практика. Если легионер не проявил себя, его отдают в аренду. Это вполне нормально. Если его не видят в основном составе ЦСКА, то смысл держать иностранца на лавочке? В ЦСКА очень много легионеров, которые сидят. Отдали Бистровича и Гайча ещё. Сигурдссона тоже. С теми, кто не смог себя проявить, нужно что-то делать. Либо продавать, либо пускай ходят по арендам. Так что это нормально. Игроку тоже практика нужна. Будет играть хорошо, могут вернуть.

Тут не только Бохинен. Одно время был завал, когда ставку сделали на всю молодёжь. Молодёжь себя никак не проявила, не выстрелила. Единственный хороший трансфер был это Влашич. Он хорошо себя проявил. Нужно было расставаться с игроками, схема не сработала. Да, это болезненно, но надо «резать по мясу». Игроки молодые сидят на лавочке. Ещё пару лет посидят и уже вообще никому не нужны будут. Время то идёт. Потом уже сложнее реанимировать карьеру. Так что аренды оправданны», - сказал Масалитин.