Нападающий «Антверпена» переходит в «Химки»

Переход нападающего «Антверпена» Дидье Ламкеля Зе в «Химки» обрёл полуофициальный статус.

Агент камерунца Шарбель Эрсой подтвердил наличие конкретных соглашений с клубом из Подмосковья. Речь идёт об аренде без права выкупа, отсюда следует, что контракт Ламкеля Зе будет и далее принадлежать бельгийскому «Антверпену». Информацию получил Sport24.

Половину прошлого сезона 25-летний нападающий провёл в составе словацкой «Дунайской Стреды», где за 8 матчей забил 2 гола. Зимой Ламкель Зе вернулся в свой клуб и руководство приняло решение отправить игрока в повторную аренду, на этот раз в Россию.