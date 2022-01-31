На выходных стало известно о том, что Франсуа Камано не перейдёт из «Локомотива» в «Труа» по причине проваленного медицинского обследования. Впрочем, травма гвинейского вингера может быть не главной причиной срыва сделки.

Как сообщает портал africasport.org, переход Камано в «Труа» на правах аренды мог сорваться из-за финансовой составляющей. «Локомотив» настаивал на том, чтобы в сделке была прописана опция выкупа за 7 миллионов евро. Такой вариант не устроил французский клуб.

В сезоне 2021/2022 Франсуа Камано забил три гола и отдал один результативных пас в 18 матчах «Локомотива».