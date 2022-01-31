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​Трансфер Камано из «Локомотива» в «Труа» мог сорваться не из-за провала медосмотра – названа новая причина слухи

31 Января 2022 • 16:11 Комментировать

На выходных стало известно о том, что Франсуа Камано не перейдёт из «Локомотива» в «Труа» по причине проваленного медицинского обследования. Впрочем, травма гвинейского вингера может быть не главной причиной срыва сделки.

Как сообщает портал africasport.org, переход Камано в «Труа» на правах аренды мог сорваться из-за финансовой составляющей. «Локомотив» настаивал на том, чтобы в сделке была прописана опция выкупа за 7 миллионов евро. Такой вариант не устроил французский клуб.

В сезоне 2021/2022 Франсуа Камано забил три гола и отдал один результативных пас в 18 матчах «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Труа Франсуа Камано трансферы футбола - зима 2022
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