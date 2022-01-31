Деспотович считает, что Казань – негативный город

Нападающий Джордже Деспотович, который вчера расторг контракт с казанским «Рубином», поделился своими впечатлениями о жизни в Казани. По словам футболиста, теперь этот город воспринимается для него в негативном ключе.

В прямом эфире своего «Инстаграма» на вопрос о Казани серб ответил: «Негативный город». Позже его девушка добавила: «Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет».

В этом сезоне Деспотович провёл 9 матчей за казанский «Рубин» в чемпионате России. В этих поединках серб отметился одним голом и одной результативной передачей. В прошлом сезоне форвард был одним из лучших бомбардиров своей команды.