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Деспотович считает, что Казань – негативный город

31 Января 2022 • 16:00 Комментировать (1)
Рубин
...
Сочи
02.02 14:00

Нападающий Джордже Деспотович, который вчера расторг контракт с казанским «Рубином», поделился своими впечатлениями о жизни в Казани. По словам футболиста, теперь этот город воспринимается для него в негативном ключе.  

В прямом эфире своего «Инстаграма» на вопрос о Казани серб ответил: «Негативный город». Позже его девушка добавила: «Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет».

В этом сезоне Деспотович провёл 9 матчей за казанский «Рубин» в чемпионате России. В этих поединках серб отметился одним голом и одной результативной передачей. В прошлом сезоне форвард был одним из лучших бомбардиров своей команды.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джордже Деспотович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ibray
31 Января 2022 в 16:32
Чем опять бедолагу обидели? Опять весь мир против него?
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