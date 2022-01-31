МФК «Спартак» выпустил заявление против Fan ID

Ограничения, которые относятся к отмене свободного посещения матчей на территории РФ, с каждым днём собирают всё больше и больше общественных мнений. Обсуждения давно покинули стены футбольных арен.

На этот раз поддержал болельщиков и выступил против Fan ID мини-футбольный клуб «Спартак», заявив об этом в своём официальном Instagram-аккаунте.

«Мини-футбольный клуб «Спартак» (Москва) в полной мере разделяет позицию красно-белых болельщиков относительно принятия закона о Fan ID и поддерживает принятые красно-белым фанатским сообществом решения, направленные на привлечение внимания общественности к данному вопросу».

МФК «Спартак» участвует в Высшей лиге, играя в конференции «Запад». Московский клуб идёт на втором месте.