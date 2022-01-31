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​«Спартак» подаст несколько исков к Газизову, требования превышают 100 млн рублей

31 Января 2022 • 15:31 Комментировать

Разбирательства в юридической плоскости между «Спартаком» и бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, похоже, только набирают обороты. На прошлой неделе заседание суда по претензии Газизова к клубу перенеслось на начало марта. Тогда функционер впервые показал документ, на котором строится его позиция. Этот документ Газизов называет дополнительным соглашением, а сторона «Спартака» - «странной бумажкой».

Между тем, «Спартак» в ближайшее время подаст несколько исков к Шамилю Газизову. Об этом рассказала юрист Татьяна Завьялова, которая представляет московский клуб.

По словам Завьяловой, сторона «Спартака» хотят взыскать затраченные на юридические услуги средства, а также списанные Газизовым 88 миллионов рублей под соглашением, под которым он покидал клуб.

«88 миллионов рублей он списал, плюс проценты за время пока он ими пользуется, плюс юридические услуги. Конечно, это будет больше 100 миллионов рублей», - рассказала Завьялова ТАСС.

Напомним, что Шамиль Газизов проработал в московском клубе около пяти месяцев в 2020 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамиль Газизов
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