Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Фёдор Чалов на правах аренды перейдёт в «Базель».

«Для Чалова это очень положительный момент. В этой схеме, как сейчас играет ЦСКА, Фёдора не видят. Дали ему полгода, чтобы себя проявить, он не смог этого сделать. Аренда напрашивалась уже даже год назад. Фёдор потерял веру в себя. Смена обстановки, возможно, пойдёт ему на пользу. «Базель» находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата Швейцарии, играет в еврокубках. Самое главное, чтобы стиль игры «Базеля» подошёл Чалову. А то получится, что он одну лавочку поменяет на другую, а это ни к чему хорошему не приведёт.

Чалов нуждается в реанимации своей карьеры. Нужно было это делать ещё год назад. Видно было, что Фёдор сдаёт. Кучаев вот тоже ушёл в аренду, это звенья одной цепи. Для игроков это необходимо. Может быть, это болезненно для клуба, но для игрока это необходимо. Очень важно играть, чтобы реализовать свой потенциал. А в ЦСКА ни Чалов, ни Кучаев постоянной игровой практики не имели», - сказал Масалитин.