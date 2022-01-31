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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ларссон сравнил Ваноли с Тедеско и Виторией

31 Января 2022 • 14:27 Комментировать

Джордан Ларссон высказался о тренерах «Спартака», с которыми он работал и работает. Отвечая на вопрос «Спорт-Экспресса» о том, на кого больше похож Паоло Ваноли, на Руя Виторию или на Доменико Тедеско, нападающий «красно-белых» выбрал последнего.

«Тедеско ведь тоже итальянец по крови. Не скажу, что они сильно похожи, но, если выбирать из мистера Тедеско и мистера Витории, новый тренер, конечно, больше походит на Тедеско. При этом они довольно сильно друг от друга отличаются», - поделился своими мыслями Ларссон.

Напомним, что Паоло Ваноли принял «Спартак» в декабре. Перед итальянцем стоит задача по финишу в еврокубковой зоне. Пока что «красно-белые» далеки от решения задачи – они располагаются на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

В настоящий момент «Спартак» находится на сборах в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон Руй Витория Доменико Тедеско Паоло Ваноли
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