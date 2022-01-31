Чалов покидает ЦСКА и переходит в европейский клуб

Стало известно, где продолжит карьеру центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов. 23-летний российский нападающий переходит в швейцарский «Базель», рапортует в своем телеграм-канале инсайдер Нобель Арустамян.

Фёдор отправится в «Базель» на правах аренды до окончания текущего сезона без права выкупа. В составе швейцарской команды Чалов призван заменить бразильца Артура Кабрала, перешедшего на днях в «Фиорентину».

В текущем сезоне РПЛ нападающий сыграл 16 поединков за «армейцев», записав на свой счет три забитых мяча и два ассиста.

По итогам 19 туров «Базель» занимает второе место в местном чемпионате, отставая от лидирующего «Цюриха» на семь очков.