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Названа сумма трансфера люксембургского полузащитника в «Спартак»

31 Января 2022 • 13:32 Комментировать

Московский «Спартак» близок к подписанию полузащитника Кристофера Перейры, играющего в швейцарском чемпионате за «Янг Бойз». По сведениям журналистов Blick, переход 24-летнего игрока обойдется «красно-белым» в десять миллионов евро.

Ранее в прессе ходил слух, что москвичи планируют арендовать люксембуржца с правом последующего выкупа.

Кристофер защищает цвета швейцарской команды с 2019 года. В сезоне-2021/2022 Перейра сыграл 15 поединков в местном чемпионате, не отметившись голевыми действиями. За сборную Люксембурга он провел 49 матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Перейра
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