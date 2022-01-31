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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА объявил об аренде Бохинена в клуб Серии А официально

31 Января 2022 • 13:20 Комментировать

Норвежский хавбек Эмиль Бохинен покинул московский ЦСКА и переехал в итальянский чемпионат.

Как сообщила пресс-служба «армейского» клуба, новым местом работы 22-летнего скандинавского полузащитника стала «Салернитана». За итальянцев Бохинен будет выступать в аренде до завершения нынешнего сезона. Договор предусматривает опцию последующего выкупа Эмиля.

Норвежец присоединился к ЦСКА в феврале прошлого года. Он переехал в РПЛ из «Стабека».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Бохинен провел восемь поединков и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
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