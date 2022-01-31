Деспотович пообещал назвать дочку в честь Слуцкого

Сербский форвард Джордже Деспотович, расторгнувший трудовое соглашение с казанским «Рубином», посредством своего инстаграм-аккаунта поведал об отношениях с наставником своей бывшей команды Леонидом Слуцким.

«Казань - негативный город. Вообще не понимаю, почему вы меня хейтите. Конфликта со Слуцким у меня не было, честно. Я дочку назову Леонида», - заявил футболист в прямом эфире.

Со вчерашнего дня Деспотович пребывает в статусе свободного агента. Его следующим местом работы может стать тульский «Арсенал».

В этом сезоне РПЛ 29-летний форвард сыграл девять матчей, забил один гол и сделал результативный пас.