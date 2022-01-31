Рианчо: «Жиго способен заиграть в любом клубе Европы»

Испанский специалист Рауль Рианчо, поработавший в московском «Спартаке», поделился мнением насчет ухода центрального защитника Самуэля Жиго из столичного клуба.

«Большая потеря для «Спартака». Заменить такого защитника будет трудно. Надеюсь, у него все получится. Жиго способен заиграть в любом клубе Европы», - цитирует тренера «Спорт-экспресс».

Самуэль доиграет этот сезон за «красно-белых» на правах аренды, после чего присоединится к французскому «Марселю».

В нынешней кампании защитник поучаствовал в 24 поединках «народной команды», отметившись одним забитым мячом и результативной передачей.