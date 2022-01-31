В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к защитнику «Генка»

Накануне появилась информация об интересе московского «Спартака» к защитнику бельгийского «Генка» Карлосу Куэсте. Этот игрок якобы рассматривается в качестве замены Самуэлю Жиго, который продолжит карьеру в «Марселе».

На вопрос журналиста «Спорт-экспресса» руководитель пресс-службы «народной команды» Дмитрий Зеленов ответил, что клуб не проявляет интерес к 22-летнему колумбийскому футболисту.

Куэста выступает в составе бельгийского коллектива с июля 2019 года. Его действующий контракт с «Генком» рассчитан до середины 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.