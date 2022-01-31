«Благодарим за невероятную преданность и неоценимую поддержку»: «Зенит» поздравил Миллера с юбилеем

Сегодня, 31 января, юбилей отмечает председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Ему исполнилось 60 лет. Пресс-служба петербургского «Зенита» поздравила Миллера с праздником.

«Благодарим вас за невероятную преданность, любовь к клубу и за неоценимую поддержку. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Впереди нас ждут новые победы», - гласит сообщение «сине-бело-голубых».

В настоящий момент петербургская команда проводит тренировочный сбор в Португалии.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущее вторым «Динамо» на два пункта.