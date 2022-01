Бразильский новичок «Зенита» Юри Алберто прошел традиционный обряд посвящения в петербургском коллективе. Во время тренировки игрока пустили через приветственный туннель. Видео посвящения опубликовано в твиттер-аккаунте «сине-бело-голубых».

О трансфере 20-летнего футболиста было объявлено в воскресенье, 30 января. Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет. В Санкт-Петербурге Алберто заменит иранца Сердара Азмуна, ушедшего в леверкузенский «Байер».

За свой предыдущий клуб – «Интернасьонал» - Юри сыграл 100 матчей, забил 30 голов и отдал шесть ассистов.

Yuri Alberto's welcome to Zenit tunnel, with a little extra from Artem Dzyuba! pic.twitter.com/3Jw2vd4yK4