«Пойду ракетку ломать!»: Глушаков отреагировал на поражение теннисиста Медведева

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков, выступающий в данный момент за подмосковные «Химки», прокомментировал поражение своего соотечественника Даниила Медведева в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Пойду ракетку ломать! Несмотря на поражение, Даня всё равно красавец! Будет ещё реванш. Браво, маэстро», - оставил сообщение полузащитник в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Медведев потерпел поражение от Рафаэля Надаля в финальном поединке турнира Большого шлема. Российский теннисист проиграл, ведя по сетам 2:0.