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«Пойду ракетку ломать!»: Глушаков отреагировал на поражение теннисиста Медведева

31 Января 2022 • 10:14 Комментировать (1)

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков, выступающий в данный момент за подмосковные «Химки», прокомментировал поражение своего соотечественника Даниила Медведева в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Пойду ракетку ломать! Несмотря на поражение, Даня всё равно красавец! Будет ещё реванш. Браво, маэстро», - оставил сообщение полузащитник в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Медведев потерпел поражение от Рафаэля Надаля в финальном поединке турнира Большого шлема. Российский теннисист проиграл, ведя по сетам 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Даниил Медведев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
31 Января 2022 в 10:19
Да, существует где-то спорт, за который не стыдно) Медведев - красава, ещё всё впереди.
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