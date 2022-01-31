Анджорин высказался об уходе из «Локомотива»

Полузащитник Тино Анджорин прокомментировал свой уход из московского «Локомотива». Цвета «железнодорожников» легионер защищал на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит лондонскому «Челси».

«Хотелось бы выразить слова благодарности всем футболистам, персоналу и фанатам «Локо». Спасибо вам за то, что приняли меня и оказывали поддержку. Желаю всем вам удачи», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

В текущем сезоне 20-летний англичанин провел в составе московского коллектива девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.