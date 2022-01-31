Хабиб высказался о введении Fan ID в России

Бывший боец промоушена UFC, а ныне руководитель лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к введению паспорта болельщика в российском футболе.

«Мало знаю про Fan ID. Слышал в медиа. Но, честно, я мало читал об этом. Мне нужно больше узнать о Fan ID. А так - безопасность на первом месте», - цитирует спортсмена «Спорт-экспресс».

Напомним, что новый закон вступит в действие с 1 июня 2022 года. Болельщики ряда клубов Премьер-лиги остались недовольны реформой и объявили бойкот Fan ID. Ранее о демарше сообщили фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова» и других клубов.