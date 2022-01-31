Яровинский: «Деспотович вписал своё имя в историю «Рубина»

Сербский форвард Джодже Деспотович покинул казанский «Рубин» в январе. Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию. Своим мнением по этой ситуации поделился спортивный директор клуба Олег Яровинский.

«Джордже собирался уйти, подыскивал варианты. Мы его желание поддержали. Он вписал свое имя в историю «Рубина» и очень помог команде. Желаем ему удачи», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.

В общей сложности Джордже провел 36 поединков в составе «Рубина» и отметился 15 забитыми мячами. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Деспотовича фигурирует тульский «Арсенал».