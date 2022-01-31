Тарханов считает, что в «Зените» перебор бразильских футболистов

Российский футбольный специалист Александр Тарханов высказался насчет недавнего подписания петербургского «Зенита». Ряды чемпиона России пополнил бразильский форвард Юри Алберто. Игрок был куплен у «Интернасьонала» за 20 миллионов евро.

«Алберто - пятый бразилец в «Зените». Это много. Агенты в свое время мне говорили, что в команде не должно быть более двух бразильцев», - приводит слова тренера «Спорт День за Днем».

Алберто подписал с питерцами долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет. Бразилец был куплен в качестве замены иранцу Сердару Азмуну, перебравшемуся в леверкузенский «Байер».