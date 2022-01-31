Алберто: «Благодарен богу за то, что оказался в «Зените»

Бразильский нападающий Юри Алберто, пополнивший ряды петербургского «Зенита» в январское трансферное окно, поделился эмоциями после своего трансфера из «Интернасьонала».

«Я очень мотивирован этим вызовом. Благодарен богу за то, что оказался здесь. Счастлив и жду продолжения! Буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче», - передает слова 20-летнего легионера пресс-служба «сине-бело-голубых».

Алберто обошелся петербургскому клубу в 20 миллионов евро. С бразильцем подписан контракт, рассчитанный до лета 2027 года. В составе «Зенита» Юри призван заменить Сердара Азмуна, проданного в немецкий «Байер».

По итогам 18 туров Премьер-лиги подопечные Сергея Семака лидируют в таблице, опережая идущее вторым «Динамо» на два балла.