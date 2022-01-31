Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алберто: «Благодарен богу за то, что оказался в «Зените»

31 Января 2022 • 09:05 Комментировать

Бразильский нападающий Юри Алберто, пополнивший ряды петербургского «Зенита» в январское трансферное окно, поделился эмоциями после своего трансфера из «Интернасьонала».

«Я очень мотивирован этим вызовом. Благодарен богу за то, что оказался здесь. Счастлив и жду продолжения! Буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче», - передает слова 20-летнего легионера пресс-служба «сине-бело-голубых».

Алберто обошелся петербургскому клубу в 20 миллионов евро. С бразильцем подписан контракт, рассчитанный до лета 2027 года. В составе «Зенита» Юри призван заменить Сердара Азмуна, проданного в немецкий «Байер».

По итогам 18 туров Премьер-лиги подопечные Сергея Семака лидируют в таблице, опережая идущее вторым «Динамо» на два балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юри Алберто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
09:40 · Россия. Премьер-лига
Анджорин высказался об уходе из «Локомотива»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Хабиб высказался о введении Fan ID в России
09:28 · Россия. Премьер-лига
Яровинский: «Деспотович вписал своё имя в историю «Рубина»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что в «Зените» перебор бразильских футболистов
09:05 · Россия. Премьер-лига
Алберто: «Благодарен богу за то, что оказался в «Зените»
08:43 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Алберто - суперигрок, напоминает Кержакова»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Хочу играть за одну команду с Роналду»
07:23 · Россия. ФНЛ
Как и где готовятся ко второй части сезона команды ФНЛ
05:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о расставании с Анджорином
30 Января
23:32 · Россия. Премьер-лига
«Химки» нашли нового форварда в Бельгии слухи
23:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА также включился в борьбу за хавбека сборной Норвегии – ранее сообщалось об интересе «Локомотива» и «Спартака»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Стали известны некоторые детали сделки будущего перехода люксембуржца Перейры в «Спартак»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто поведал, под каким номером хочет играть и кто является его кумиром
21:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Рассказова опроверг слухи о том, что игрок покинет «Спартак»
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» будет выплачивать сумму за трансфер Юри Алберто частями 2
Все новости
Рекомендуем