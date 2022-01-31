Петржела: «Алберто - суперигрок, напоминает Кержакова»

Известный чешский специалист Властимил Петржела, ранее поработавший в петербургском «Зените», поделился мнением о новом подписании «сине-бело-голубых». Ряды чемпиона Премьер-лиги пополнил бразильский форвард Юри Алберто, который призван заменить на острие атаки Сердара Азмуна. Иранец этой зимой перебрался в леверкузенский «Байер».

«Алберто - суперигрок, очень хороший нападающий, напоминает Кержакова. Юри является скоростным и техничным нападающим. Думаю, это хорошая замена Азмуну», - передает слова тренера ТАСС.

«Зенит» купил Алберто у бразильского «Интернасьонала» за 20 миллионов евро. С 20-летним центральным нападающим подписан долгосрочный контракт до середины 2027 года.