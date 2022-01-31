Тикнизян: «Хочу играть за одну команду с Роналду»

Хавбек столичного «Локомотива» Наир Тикнизян поведал о том, с кем из известных футболистов хотел бы поиграть в одной команде.

В беседе с пресс-службой «железнодорожников» полузащитник заявил, что ему хотелось бы сыграть вместе с португальским нападающим Криштиану Роналду, ныне выступающим в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Наир присоединился к «Локомотиву» летом прошлого года. Он переехал на «РЖД Арену» из другого столичного коллектива – ЦСКА. Тикнизян заключил с «железнодорожниками» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2026 года.