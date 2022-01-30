Рабинер назвал Червиченко «моральным уродом» за интервью о возможном допинге Надаля

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отметился неоднозначным высказыванием о финале теннисного турнира Australian Open, обвинив испанца Рафаэля Надаля, обыгравшего россиянина Даниила Медведева, в допинге.

Мнением касательно слов Червиченко в своем телеграм-канале поделился журналист Игорь Рабинер. Он назвал экс-чиновника «моральным уродом», вспомнив моменты его работы в столичном клубе.

«Люди ведь приписывают другим то, по каким принципам живут сами. Читая такое, думаю - а Чернышов ли был инициатором бромантана, как полагают многие? Или Червиченко погнал его из «Спартака» ссаными тряпками не за то, что кололи, а за то, что попались», - написал Рабинер.