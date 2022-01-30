​Жиго высказался о переходе в «Марсель»

Спекуляции по поводу будущего Самуэля Жиго прекратились. В субботу было объявлено о том, что футболист перешёл в «Марсель». При этом нынешний сезон француз завершит в «Спартаке» уже как игрок аренды.

На своей страничке в «Инстаграме» Самуэль Жиго кратко прокомментировал свой переход в «Марсель».

«Очень присоединиться к этому замечательному клубу», - написал Жиго.

Стоит сказать, что Самуэль Жиго покинет «Спартак» после четырёх лет выступлений.

На текущий момент «Марсель» располагается на третьей позиции в турнирной таблице французской Лиги 1.

​Известна причина странной формулы трансфера Жиго – теперь он играет за «Спартак» в аренде