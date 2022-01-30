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​Червиченко посмеялся с будущего трансфера «Спартака»

30 Января 2022 • 16:37 Комментировать (1)

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался по поводу грядущего входящего трансфера в московский клуб.

Напомним, что «Спартак» в воскресенье анонсировал подписание игрока ребусом. Вероятно, «красно-белые» подпишут Кристофера Перейра – полузащитника сборной Люксембурга, выступающего за «Янг Бойз» уже два с половиной года.

«Янг Бойз» более-менее сглаживал ситуацию, но когда вы сказали «сборная Люксембурга», у меня это вызвало гомерический хохот», - высказался Червиченко, давая комментарий для sport24.

По мнению Червиченко, футбольное общество обалдеет от зимней трансферной кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Кристофер Перейра
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Diman777
30 Января 2022 в 16:56
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