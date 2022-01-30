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​Романцев оценил зимние трансферы «Спартака»

30 Января 2022 • 16:19 Комментировать

Олег Романцев, который в своё время занимал должность главного тренера «Спартака», оценил работу клуба на трансферном рынке зимой.

Напомним, «Спартак» в зимнее трансферное окно уже подписал вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, полузащитников Даниила Хлусевича и Данила Пруцева, а также нападающего Шамара Николсона.

«Приглашение малоизвестных футболистов - такой же риск, как и покупка звёзд», - так ответил Романцев на вопрос о том, смущает ли его отсутствие звёздных новичков. В качестве примера Романцев назвал Диди, который в своё время не заиграл в «Реале».

По словам Романцева, в футболе не всегда работает логика.

«Сейчас в «Спартак» пришёл тренер, о котором тоже мало кто слышал. Кстати, Карреру также брали как одного из помощников, а с ним команда сорвала золотой куш», - слова Романцева приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер «красно-белых» также сказал, что для него загадка, смогут ли зимние новички помочь «Спартаку» уйти с «позорного девятого места».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев
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