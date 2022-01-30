В воскресенье стало известно об уходе из жизни без преуменьшения великого артиста Леонида Куравлёва, исполнившего множество замечательных ролей. Куравлёв любил футбол и являлся болельщиком московского ЦСКА. После смерти артиста публикацию в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» сделал капитан «армейцев» Игорь Акинфеев.

«Любимый актёр. Светлая память», - написал Акинфеев под чёрно-белой фотографией Леонида Куравлёва в шарфике ЦСКА.

В настоящий момент Игорь Акинфеев и остальные игроки ЦСКА готовятся к возобновлению сезона на сборах. Первый официальный матч в 2022 году «армейцы» проведут 26 февраля против «Спартака».