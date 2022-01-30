Самуэль Жиго уже стал футболистом «Марселя». Французский клуб приобрёл права на защитника и сразу же отдал его «Спартаку» в аренду на остаток сезона 2021/2022.

Теперь «Спартак» активно работает над поиском защитника, держа в уме летний отъезд Жиго на родину. Как стало известно transfermarkt, в сферу интересов московского клуба входит Карлос Куэста. Речь идёт о 22-летнем колумбийском футболисте, выступающем за бельгийский «Генк» уже два с половиной года.

Специалисты transfermarkt оценивают Карлоса Куэсту в 7 миллионов евро.

Стоит сказать, что осенью Карлос Куэста дебютировал за сборную Колумбии. Впрочем, в ноябре и январе футболиста в национальную команду не вызывали.