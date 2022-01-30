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​«Спартак» анонсировал трансфер игрока из Люксембурга

30 Января 2022 • 14:58 Комментировать

«Спартак» анонсировал подписание ещё одного новичка. В шапке своей странички в «Твиттере» московский клуб разместил ребус. На картинке видно очертания границ Люксембурга, а также два номера – 97 и 35.

Расшифровать ребус не так сложно. С вероятностью в 99% речь идёт о Кристофере Перейре. Он родился в 1997 году и выступает под номером 35 за швейцарский «Янг Бойз».

В ближайшие часы или даже минуты «Спартак» должен объявить о переходе Кристофера Перейры официально.

Кристоферу Перейре 24 года, он играет на позиции опорного полузащитника. Перейра является игроком сборной Люксембурга.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Янг Бойз трансферы футбола - зима 2022 Кристофер Перейра
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