​«Спартак» показал трогательное видео, прощаясь с Жиго

Самуэль Жиго уже не принадлежит «Спартаку». Француз перебрался в «Марсель», но завершит текущий сезон в Москве на правах аренды.

«Спартак» выпустил трогательное видео на своей страничке в «Инстаграме». Видео представляет собой короткий мультипликационный фильм, по сюжету которого болельщик «красно-белых» через 30 лет просматривает фотографии Жиго в фотоальбоме.

«Спасибо за это удивительное приключение, которое ещё продолжается!» - говорится в обращении «Спартака» к Жиго.

Напомним, что Самуэль Жиго оказался в московском «Спартаке» перед началом сезона 2018/2019.