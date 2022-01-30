«Зенит» всё-таки заработает на трансфере нападающего Сердара Азмуна в «Байер». По информации немецкого Kicker, клубы договорились о зимнем переходе иранского нападающего. Леверкузенский клуб заплатит питерцам «небольшую сумму». Конкретные цифры не называются.

Напомним, что неделю назад «Байер» объявлял о том, что Сердар Азмун станет игроком команды летом, когда истечёт его контракт с «Зенитом». Судя по всему, иранский форвард отправится в Бундеслигу раньше.

«Зенит» в настоящий момент находится в Португалии, где команда проведёт второй зимний учебно-тренировочный сбор.