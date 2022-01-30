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​«Байер» и «Зенит» договорились о зимнем трансфере Азмуна, питерцы заработают слухи

30 Января 2022 • 14:38 Комментировать (1)

«Зенит» всё-таки заработает на трансфере нападающего Сердара Азмуна в «Байер». По информации немецкого Kicker, клубы договорились о зимнем переходе иранского нападающего. Леверкузенский клуб заплатит питерцам «небольшую сумму». Конкретные цифры не называются.

Напомним, что неделю назад «Байер» объявлял о том, что Сердар Азмун станет игроком команды летом, когда истечёт его контракт с «Зенитом». Судя по всему, иранский форвард отправится в Бундеслигу раньше.

«Зенит» в настоящий момент находится в Португалии, где команда проведёт второй зимний учебно-тренировочный сбор.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Валерий Валерий
30 Января 2022 в 15:36
ну и правильно, подцепил короновирус значит в еврокубке не поможет, надо нового напа наигрывать
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