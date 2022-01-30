2 февраля «Спартак» и «Рига» проведут очный матч на сборах в ОАЭ. Латвийский клуб анонсировал игру посредством эффектного видео, которое было опубликовано в YouTube. На видео человек в маске Георгия Джикии едет в футболке «Спартака» на красном «Феррари» под песню «Знаешь ли ты» певицы «МакSим». Когда «Феррари» пересекается с чёрным «Мерседесом», на трассе начинается что-то вроде гонки. Правда, автомобили не соревнуются, а двигаются на скорости навстречу друг другу. Судьба героев остаётся нераскрытой.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Ригой» можно будет 2 февраля на портале LiveResult в текстовой трансляции.