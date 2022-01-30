Защитник Фернандо Костанца перебрался из молдавского «Шерифа» в «Крылья Советов». Самарский клуб посредством своего официального сайта сообщил о подписании с 23-летним бразильцем трудового соглашения на три с половиной года.

За «Крылья Советов» Фернандо Костанца будет играть под номером 22. Основная позиция игрока – правый защитник.

За «Шериф» Фернандо Костанца выступал на протяжении года. Осенью защитник провёл по 90 минут во всех шести матчах молдавской команды на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Крылья Советов» после первой части чемпионата России располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.