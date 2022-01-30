Фёдор Чалов в последние дни европейского трансферного окна может переехать в более статусный чемпионат. Как стало известно Metaratings, 23-летний форвард ЦСКА интересен четырём клубам из Европы.

Отмечается, что два из этих клубов представляют итальянскую Серию А. При этом речь идёт не о «Венеции», о которой писали некоторые СМИ в Европе.

По данным источника, ранее «Брест» направлял в ЦСКА предложение по Фёдору Чалову, однако после ответа с требованиями французский клуб сбавил обороты в переговорном процессе.

В сезоне 2021/2022 Фёдор Чалов провёл за ЦСКА 18 матчей. На счету нападающего три гола и пять голевых передач.