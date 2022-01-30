Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чалов интересен четырём клубам Европы, два из них представляют Серию А слухи

30 Января 2022 • 13:51 Комментировать (1)

Фёдор Чалов в последние дни европейского трансферного окна может переехать в более статусный чемпионат. Как стало известно Metaratings, 23-летний форвард ЦСКА интересен четырём клубам из Европы.

Отмечается, что два из этих клубов представляют итальянскую Серию А. При этом речь идёт не о «Венеции», о которой писали некоторые СМИ в Европе.

По данным источника, ранее «Брест» направлял в ЦСКА предложение по Фёдору Чалову, однако после ответа с требованиями французский клуб сбавил обороты в переговорном процессе.

В сезоне 2021/2022 Фёдор Чалов провёл за ЦСКА 18 матчей. На счету нападающего три гола и пять голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Брест Фёдор Чалов трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
30 Января 2022 в 13:56
Зачем клубам Серии А игрок уровня середняка ФНЛ?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
14:18 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» подписали защитника «Шерифа» официально
13:51 · Россия. Премьер-лига
​Чалов интересен четырём клубам Европы, два из них представляют Серию А 1 слухи
13:14 · Россия. Премьер-лига
​Газизов высказался о будущем Урунова в «Уфе»
13:01 · Россия. Премьер-лига
​Ушёл из жизни любимец миллионов зрителей Леонид Куравлёв – он был фанатом ЦСКА
12:45 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов оценил новичка ЦСКА Язиджи
12:19 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Хорошо, что Жиго уйдёт, он играл сам на себя и зарабатывал дешёвый авторитет»
12:09 · Россия. Премьер-лига
​Игрок ЦСКА Ахметов вспомнил, как получал удовольствие, слушая фанатов «Спартака»
11:45 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА подтвердил наличие предложения по Гайчу
11:35 · Россия. Премьер-лига
​«Химкам» 25 лет – клуб представил новый стиль
10:48 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Локомотива» тоже выступили против Fan ID
10:24 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА принял предложение «Индепендьенте» по Гайчу слухи
09:31 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отреагировал на трансфер Жиго
09:09 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» смог заработать на сделке по Жиго – названа сумма
00:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Салернитана» согласовали переход Бохинена
00:15 · Россия. Премьер-лига
​Политик Яшин о внедрении Fan ID: «Спецслужбы запугивают, что на Украине фанаты были движущей силой революции»
Все новости
Рекомендуем