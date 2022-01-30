​Газизов высказался о будущем Урунова в «Уфе»

Остон Урунов в августе перебрался из «Спартака» в «Уфу» на правах аренды. Уфимский клуб имеет право выкупить полузащитника, но это право становится обязательным только при проведении Уруновым определённого количества игр.

По словам генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова для ТАСС, решение по будущему Урунова «Уфа» будет принимать в конце текущего сезона.

«Уфа» может выкупить права на Остона Урунова за 1 миллион евро.

В сезоне 2021/2022 21-летний Остон Урунов провёл за «Уфу» 7 матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Добавим, что «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ на текущий момент.