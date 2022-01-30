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​Ушёл из жизни любимец миллионов зрителей Леонид Куравлёв – он был фанатом ЦСКА

30 Января 2022 • 13:01 Комментировать

Утро воскресенья принесло трагическую новость. Из жизни ушёл легендарный актёр Леонид Куравлёв. В последнее время 85-летний артист болел.

Леонид Куравлёв в своей карьере исполнил множество ролей, которые полюбились миллионам зрителей. В число наиболее известных входят работы Куравлёва в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.

Леонид Куравлёв любил футбол и был болельщиком московского ЦСКА.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Куравлёва.

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ЦСКА Москва Леонид Куравлёв
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