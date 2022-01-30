​Ахметов оценил новичка ЦСКА Язиджи

В зимнее трансферное окно в ЦСКА из «Лилля» перебрался полузащитник Юсуф Язиджи. По поводу турецкого футболиста высказался хавбек московских «армейцев» Ильзат Ахметов.

«Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист, у него поставленный удар», - слова Ахметова приводятся на страницах официального сайта ЦСКА.

Напомним, что Юсуф Язиджи перешёл в ЦСКА на правах аренды с возможностью выкупа. 25-летний хавбек является игроком национальной сборной Турции.

ЦСКА ближайший официальный матч проведёт 26 февраля. Это будет дерби Москвы против «Спартака» в Премьер-лиге.