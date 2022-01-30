Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением по поводу перехода в «Марсель» защитника Самуэля Жиго и возможного ухода в «Эльче» нападающего Эсекеля Понсе.

- Сегодня стало известно, что летом Жиго уйдет из «Спартака» в «Марсель». Как могли бы это оценить?

- Это потеря для «Спартака», но с другой стороны он очень хотел вернуться во Францию, домой, и это могло на него влиять. Там у Жиго что-то семейное.

- При этом «Спартак» договорился так, что Жиго останется в команде до лета. Это положительный момент?

- В любом случае в преддверии Лиги Европы и чемпионата для «Спартака» было важно его удержать. С другой стороны незаменимых нет, будут искать, кем усилиться. Какие-то изменения будут. Но это сложный момент, потому что Жиго надо ставить и одновременно искать другого футболиста. «Спартак» сейчас будет проявляться интерес к другим игрокам. Думаю, разговоры про Ракицкого идут не просто так. Пока это слухи, но если Ракицкий не договорится с «Зенитом», почему бы ему не перейти в «Спартак»? Он достаточно опытный, не получает травм, что говорит о профессионализме. Он отыграл большое количество матчей в «Зените». Много делает результативных передач. Ракицкий поиграл на высоком уровне и года два минимум мог бы выступать в «Спартаке». Просто сейчас никто не раздувает ситуацию, все выжидают. Тем более что может начаться увеличение финансовых условий.

- Сумма сделки по Жиго составила 2 млн. евро. Не слишком ли маленькие деньги за такого топового футболиста?

- А с другой стороны деваться некуда. Если бы у него контракт действовал еще год, тогда можно было бы о чем-то разговаривать. А если бы «Марсель» не заплатил денег, Жиго мог бы отыграть еще год.

- Не будет ли актуален вопрос мотивации для игрока, который уже подписал контракт с другим клубом? Или это не случай Жиго?

- Нет. Жиго – профессионал. Возможно, подсознание что-то дает, но это не тот игрок. Он боец и будет биться из уважения, в знак того, как клуб к нему отнесся.

- Жиго был лидером команды на поле и в раздевалке, заводил ребят. В этом плане команда тоже потеряет?

- Конечно. Это игрок основного состава, у которого есть стержень. Можно констатировать, что он хорошо вписался в систему «Спартака». Амбиционный игрок. Это потеря, конечно.

- Как оцениваете вероятный уход Понсе в аренду в «Эльче»? Зачем его надо было отдавать?

- Он неплохо начал, в потом пошли травмы. Кто-то из тренеров доверял ему, кто-то нет. А сейчас испанский клуб захотел его купить, и Понсе понимает, что это неплохой вариант. Лучше чем сидеть на лавке и просто получать деньги. Там он будет играть и дальше прогрессировать.

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- Но вы согласны, что в «Спартаке» он все равно зарекомендовал себя, как хороший футболист?

- Конечно. Так бывает, что когда-то футболист не проходит в состав по тренерским причинам, где-то не забивает. Здесь важно тренерское доверие. Шла конкуренция. Кто-то забивал, и Понсе приходилось сидеть на лавке.

- Это восполнимся потеря?

- Да, потому что есть ребята, которые могут его заменить. Но мы часто видим, что иногда человек уходит в другую команду и начинает забивать. Это тоже психология. Многое зависит от коллектива, от тренера, от атмосферы в команде. Здесь все важно.

Елена Григорьевская