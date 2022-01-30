​Пономарёв: «Хорошо, что Жиго уйдёт, он играл сам на себя и зарабатывал дешёвый авторитет»

Самуэль Жиго стал игроком «Марселя», о чём было объявлено накануне. Оставшуюся часть сезона защитник проведёт в «Спартаке» уже на правах аренды. По поводу ухода Жиго высказался экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв.

«Очень хорошо, что Жиго уйдет», - сказал Пономарёв, давая комментарий для «Спорт-Экспресса». «Он играл сам на себя и зарабатывал дешевый авторитет».

По словам ветерана ЦСКА, Самуэль Жиго плохо играл в обороне, как и его партнёр по команде Георгий Джикия. Пономарёв считает, что «Спартаку» нужен более грамотный центральный защитник.

Напомним, что Самуэль Жиго защищает цвета «Спартака» с сезона 2018/2019.