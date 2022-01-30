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​Пономарёв: «Хорошо, что Жиго уйдёт, он играл сам на себя и зарабатывал дешёвый авторитет»

30 Января 2022 • 12:19 Комментировать

Самуэль Жиго стал игроком «Марселя», о чём было объявлено накануне. Оставшуюся часть сезона защитник проведёт в «Спартаке» уже на правах аренды. По поводу ухода Жиго высказался экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв.

«Очень хорошо, что Жиго уйдет», - сказал Пономарёв, давая комментарий для «Спорт-Экспресса». «Он играл сам на себя и зарабатывал дешевый авторитет».

По словам ветерана ЦСКА, Самуэль Жиго плохо играл в обороне, как и его партнёр по команде Георгий Джикия. Пономарёв считает, что «Спартаку» нужен более грамотный центральный защитник.

Напомним, что Самуэль Жиго защищает цвета «Спартака» с сезона 2018/2019.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Пономарёв Самуэль Жиго
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